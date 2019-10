Nadia Toffa, Teo Mammucari assente: dopo le polemiche si rilassa con la figlia Julia

C’è stato il pienone ieri sera su Mediaset, con 100 iene in diretta che hanno dato il loro commosso saluto a Nadia Toffa, la celebre inviata scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia per curare un cancro al cervello. All’appello però, come è stato molto sottolineato sui social, mancavano Ilary Blasi e Teo Mammucari.

Nadia Toffa, giallo sull'assenza di Ilary Blasi a Le Iene: compare nel video ma non in studio, ecco dov'era





I due conduttori infatti erano assenti alla serata e sulla rete diversi utenti non hanno mancato di farlo notare. Se infatti molti hanno parlato di Ilary, anche la mancanza di Teo ha infiammato i social. Su Twitter molti spettatori si sono chiesti dove fosse finito Mammucari, così come sulla pagina ufficiale Instagram del programma Mediaset. Molte domande del tipo “Dov’è Teo?”, con alcuni follower che l’hanno difeso sottolineando la mancanza di altri inviati, come Paolo Trincia, occupati in altre avventure professionali.

Nel mentre però il conduttore, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Diva e donna”, si gode la figlia Julia, nata dalla una passata relazione con l’ex velina Thais Wiggers. I due passeggiano per Milano con Julia, 11 anni, che sfoggia un look con capelli rossi e che sembra divertirsi molto in compagnia del papà…





Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre, 08:23

