Nadia Toffa, è morta la nonna Maria Cocchi: non ha retto al dolore

È morta la nonna di Nadia Toffa a qualche giorno di distanza dai funerali della nipote. Maria Cocchi, questo il nome della donna, aveva 97 anni e secondo le prime indiscrezioni non avrebbe retto al dolore per la morte dell'amata nipote.

I funerali si sono il 20 agosto nella chiesa parrocchiale di Cerveno, un paesino in provincia di Brescia. Era nata a Braone il 25 gennaio del 1922 e si era trasferita a Cerveno dopo il matrimonio. Dal marito Enrico, scomparso già da qualche anno, ha avuto tre figlie e da loro cinque nipoti, tra cui c'era anche Nadia Toffa.

Maria non era conosciuta solo per essere la nonna della famosa giornalista de Le Iene, ma anche per essere la donna più anziana del paese dove viene descritta come una persona dolce e generosa.



