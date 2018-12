Nadia Toffa e la malattia, la risposta commovente a una fan: «Anche mia mamma...»

Nadia Toffa

Da tempo sta combattendo la sua, enon molla: tra un ciclo di chemioterapia e l’altro, è tornata alla conduzione de, e affronta con grande combattività la sua difficile situazione. Sui social, dove Nadia è molto attiva, qualche giorno fa una sua fan le ha scritto un commento commovente, e anche la sua risposta non è stata da meno.Il rapporto con i fans è infatti molto importante per la Toffa: ogni giorno risponde ae messaggi delle persone che fanno il tifo per lei. Sotto un post in cui Nadia parlava di una serata tra sole donne tra cui la sua mamma,le ha scritto: «Le mamme sono prodigiose, la mia sta combattendo la tua stessa lotta». E la conduttrice de Le Iene non esita a risponderle: «Falle tanti in bocca al lupo».