'My Generation', il programma dedicato alle band degli anni '90: in esclusiva i Modena City Ramblers

Martedì 15 Febbraio 2022, 10:03

Nel panorama televisivo italiano mancava assolutamente un programma che trattasse un periodo così creativo per quanto riguarda la musica indie nazionale come quello a cavallo degli anni ‘90. Ci pensa ora Sky Arte che, a partire da sabato 19 febbraio alle 20.15 manda in onda My Generation, il nuovo programma musicale su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile anche on demand e in streaming su Now. Un racconto in dieci puntate che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni ’90, attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana. Protagonisti della prima stagione di My Generation sono: Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus, Marlene Kuntz, Perturbazione. Foto: Big Time

LEGGI ANCHE: Super Bowl, le esibizioni dell’Halftime show più costose di sempre