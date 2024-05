Museum, nelle più grandi pinacoteche del mondo con Tivùsat: dal Lacma di Los Angeles al Gemäldegalerie di Berlino. Gli appuntamenti della settimana

Un viaggio alla scoperta delle pinacoteche più grandi del mondo in altissima definizione. È The World's Greatest Painting, l'ultima esclusiva di Museum, canale 220 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat - società partecipata Rai, Mediaset e Tim. Prosegue così l'ambizioso progetto del canale televisivo di rendere informale e fruibile a tutti l'arte trasportando i telespettatori nel suggestivo mondo delle arti visive offrendo il meglio delle mostre, delle opere e degli artisti offrendogli così in una sorta di visita privata.

Museum, la programmazione settimanale

Questa setttimana gli appuntamenti saranno tre. Il Los Angeles County Museum of Art, il Lacma, per mostrare le opere di Renoir, Cézanne, Van Gogh e Degas accanto ai più recenti quadri di Magritte, Mondrian e Modigliani. Poi i musei di Amsterdam: il Rijksmuseum, è il più grande dei Paesi Bassi e accoglie capolavori di Rembrandt, Steen e Vermeer. Il Museo Van Gogh e lo Stedelijk Museum per osservare da vicino alcune meraviglie di Kandinsky, Warhol e Mondrian. L'ultimo appuntamento è a Berlino, in tre gallerie. Alla Gemäldegalerie, nella la magia del 4K le incredibili tele di Bosch, Veermer e Vélasquez. L'Alte Nationalgalerie, con i capolavori di Monet e Renoir, mentre la collezione di arte moderna della Neue Nationalgalerie ha in alcuni lavori di Dalí e Picasso i suoi punti di forza. È uno straordinario viaggio in 4K per ammirare capolavori in una definizione mai vista prima. Questi gli orari di programmazione. Giovedì 17 maggio, ore 19:30: Los Angeles, Lacma, Los Angeles County Museum of Art. Venerdì 18 maggio, ore 20:26: Amsterdam, Rijksmuseum, Museo Van Gogh, Stedelijk Museum. Sabato 19 maggio, ore 19:57: Berlino, Gemäldegalerie, Alte Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie.