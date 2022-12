Mrs. Doubtfire, stasera in tv su Italia 1 la commedia con Robin Williams: cast e trama

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, stasera in tv su Italia 1 alle 21.20 va in onda il film del 1993 con Robin Williams. La pellicola che rimane una delle piu' amate del pubblico (un po' meno dalla critica) porta la firma del regista Chris Columbus che ha diretto altri film di enorme successo come Mamma, ho perso l’aereo o Harry Potter e la pietra filosofale.

Mrs. Doubtfire, stasera in tv: la trama

Mrs. Doubtfire: trama. Daniel Hillard (Robin Williams) un talentuoso doppiatore, in perenne crisi con la moglie Miranda (Sally Field). Nonostante Daniel ami profondamente la famiglia, infatti, il suo essere scanzonato e irresponsabile rende la vita difficile a sua moglie. A causa di un duro scontro con il capo, Daniel perde il lavoro ma questo non lo fermerà nel dimostrare ai suoi figli Lydia, Natalie (Mara Wilson) e Christopher (Matthew Lawrence), tutto il suo affetto.La moglie Miranda, preoccupata per la sorte dei tre figli, chiede il divorzio, insieme all’affidamento dei tre bambini: Daniel potrà vederli soltanto nei week-end.

Costretta ad assumere una governante, Miranda mette un’inserzione sul giornale: Daniel, che è affezionato ai figli, si inventa un travestimento da anziana istitutrice inglese e si presenta nella casa dell’ex moglie. Irriconoscibile, viene assunto come “Mrs. Doubtfire” e può occuparsi dei figli. Frattanto riesce a trovare un lavoro da facchino in un centro di produzione televisiva dove viene notato dal produttore mentre si diverte ad inventare un programma per ragazzi. Ottiene così un lavoro; riesce a rendere confortevole il modesto appartamento in cui abita. Intanto a casa dell’ex moglie tutto si svolge nel migliore dei modi: riesce ad avere le confidenze di Miranda e di Lydia, Chris e Natalie, dei quali avverte l’affetto e la nostalgia per il padre, riuscendo anche a mettere zizzania fra la sua ex moglie e Stu, il nuovo fidanzato. Al ristorante il pranzo con il produttore coincide con il pranzo di fidanzamento di Miranda con Stu. Daniel viene smascherato ma riesce ad ottenere l’affetto dei figli e forse di Miranda, che capisce quanto sia importante Daniel per i ragazzi.

Robin Williams: Daniel Hillard / Mrs. Euphegenia Doubtfire

Sally Field: Miranda Hillard

Pierce Brosnan: Stuart Dunmeyer

Lisa Jakub: Lydia Hillard

Matthew Lawrence: Chris Hillard

Mara Wilson: Natalie Hillard

Harvey Fierstein: Frank Hillard

Polly Holliday: Gloria Chaney

Robert Prosky: Jonathan Lundy

Anne Haney: sig.ra Sellner

Scott Capurro: Jack

Martin Mull: Justin

Gregory Scott Beach: giudice