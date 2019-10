Morto Bernard Slade, sceneggiatore noto per la serie “La famiglia Partridge”

Lo sceneggiatore canadese Bernard Slade, autore di alcuni tra i più popolari telefilm tra gli Anni ‘60 e ‘70, è morto ieri nella sua casa di Beverly Hills. Aveva 89 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia a The Hollywood Reporter. Ha firmato puntate di General Motors, Polvere di stelle, The Flying Nun e Una moglie per papà. Slade è noto, in particolare, per aver creato la serie televisiva La famiglia Partridge, firmando tutti gli episodi originali trasmessi tra il 1970 e il 1974 e interpretati da Shirley Jones, David Cassidy e Susan Dey. Slade ha lavorato anche per il cinema, firmando sceneggiature per film come Lo stesso giorno il prossimo anno (1978), Tribute - Serata d’onore (1980) e Scherzi di cuore (1983). Lo sceneggiatore è stato sposato con l’attrice Jill Foster dal 1953 alla sua morte avvenuta nel 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA