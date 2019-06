Morgan dalla D'Urso spara a zero su tutti: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Signoretti: «I soldi te li sei sniffati»

Più che dello sfratto imminente Morgan sembra solo voler infangare la sua ex compagna Asia Argento. Come già aveva fatto la settimana scorsa, anche nell'ultima puntata di Live non è la D'Urso no ha perso l'ocassione di attaccarla lancoandole accuse pesantissime: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Poi lo scontro con Signoretti.

Nonostante la pace fatta con Jessica Mazzoli, riabbracciando così la figlioletta Lara, Morgan non riesce a tacere su Asia Argento, "causa principale" del suo sfratto. A Live non è la D'Urso Morgan, più agitato e urlante del solito, oltre ai consueti sproloqui ha accusato pesantemente la sua ex. Rspondendo ad una domanda di Platinette che gli chiedeva di confermare quanto detto la settimana scorsa non solo conferma affonda proprio il colpo: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza, non solo a me, penso a un'intera squadra di calcio. Mi ha illuso per nove anni, ha sempre detto che ero il suo punto di riferimento e io le credevo, invece erano tutte bugie».

«Non è che arriva uno e ti sfratta perché non hai fatto niente – interviene il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti – Mi chiedo se Morgan da cantante maledetto, da bello e dannato adesso non stia facendo l’operazione Santo subito, cercando di far pena al pubblico per conquistarsi le simpatie.Tu ora stai male che ti sfrattano ma le tue compagne sono state male quando non hai pagato gli alimenti alle tue figlie e sono state male per anni. Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente! La tua situazione è molto diversa da quella di tanti padri separati che fanno i sacrifici ma non si sottraggono alle proprie responsabilità e contribuiscono a far crescere i proprio figli. A me la casa non vengono a toglierla perché non ho fatto niente». A queste dichiarazioni Morgan risponde con una battuta davvero infelice: «A te i figli invece non vengono». La D'Urso dopo essersi dissociata dalla parole del cantante su Asia Argenti prentende delle scuse da Morgan... scuse che non arrivano in modo sicero. «Questa è una battuta veramente infelice alla quale ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Non fai pena a nessuno. I 200 mila euro della casa te li sei sniffati».



