​Morgan e Bugo, rischio squalifica: lite sul palco ed esibizione interrotta

Una scena mai vista sul palco in 70 anni di Festival di Sanremo. Morgan cambia il testo della canzone e, apparentemente riferendosi a Bugo, canta: «Ringrazia, su questo palco ti ci ho portato io». Quest'ultimo lascia il palco nel bel mezzo della canzone, con l'orchestra che smette di suonare pochi secondi dopo. «Hanno litigato a morte», si sente da uno dei microfoni accesi.

Il clamoroso abbandono della scena da parte di Bugo sarebbe legato alla decisione di Morgan di cambiare il testo della canzone, rinfacciandogli «la tua brutta figura di ieri sera». Dopo lo stop all'esibizione di Bugo e Morgan, tocca a Fiorello correre ai ripari e lo showman non si perde d'animo. Prima ammette: «Non ho capito niente di quello che è successo». Poi, rivolto ad Amadeus, ironizza: «Proclamiamo il vincitore stasera, così ce ne andiamo a casa». E ancora: «Uno in meno, meglio così». Successivamente, dopo l'esibizione di Rita Pavone, Amadeus precisa che se i cantanti non si presenteranno entro la fine della serata saranno squalificati dalla gara.