Monica Setta, salta a Uno Mattina la sua rubrica sull'economia domestica. Lei risponde con un post su Facebook

Salta la striscia sull'economia familiare che, stando al contratto già firmato, doveva essere affidata a Monica Setta. A quanto si apprende, infatti, la giornalista, da molti ritenuta simpatizzante di Matteo Salvini, avrebbe dovuto condurre all'interno di Uno Mattina una rubrica di 10 minuti circa nella quale si sarebbero affrontati temi di economia domestica. La decisione sarebbe stata presa su richiesta dell'ad Fabrizio Salini. La Setta condurrà comunque "UnoMattina in Famiglia" nel weekend con Tiberio Timperi.

La setta sul suo profilo scrive un lungo post. «Come diceva il mio mito Enrico Cuccia, le azioni si 'pesano' non si contano. Per questo, sapere che pochi minuti di me fanno tanta paura mi mette addosso una incredibile euforia. Se fosse stata una sceneggiatura, non sarebbe stata così perfetta. Proporre l'improponibile, farselo respingere, diventare per tutti quello che non sei (vittima sacrificale) e capitalizzare domani quando il quadro che è a me è già chiaro e cristallino da tempo, diventerà noto a tutti. Ma se un giorno rinascessi e fossi così "niente" lacanianamente tanto da non essere piu temuta, secondo voi, resisterei all'impatto zero sugli altri?».

