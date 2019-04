Milly Carlucci: «Ho un piede rotto, ma sabato sarò in pista a Ballando con le stelle»

Milly Carlucci rivela: “Sono stata un po' latitante nei giorni scorsi perché c’è un problema, la frattura del piede, del metatarso del quarto dito, quindi frattura completa. Ne avrò per 6 settimane, sto facendo di tutto per accorciare i tempi ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi”.

Milly Carlucci in un video messaggio inviato a La Vita In Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ha rivelato la sua recente disavventura.



La conduttrice di Ballando con le Stelle è andata in onda per ben due puntate senza sapere di avere un piede fratturato, ma sabato scenderà di nuovo in pista: “Si va avanti con una gamba sola, zoppicando con l’altra”.



