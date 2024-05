Martedì 28 Maggio 2024, 06:00

Il centenario dalla nascita di Mike Bongiorno è un’occasione per ripensare all’influenza che il presentatore televisivo ha esercitato nel mondo della comunicazione. E la mente va certamente al dibattito suscitato dal famoso saggio di Umberto Eco dal titolo Fenomenologia di Mike Bongiorno. Si trattava di un piccolo saggio, ma la sua ricaduta è stata tale che pure l’autore ci ironizzava sopra dicendo che sembrava ci avesse scritto sopra un intero tomo.

Secondo il semiologo Gianfranco Marrone, che ha curato anni fa per la Nave di Teseo gli articoli di Eco Sulla televisione. Scritti 1956-2015, sottolinea come “dietro il velo dell’ironia, Eco coglie un innegabile dato di fatto: il signor Mike era l’incarnazione migliore dell’everyman contemporaneo, spettatore implicito di quella potente macchina comunicativa che è la televisione. Laddove la letteratura di intrattenimento esalta un superuomo stereotipo, degradazione pop dell’icona nietzschiana individuata da Gramsci, per la televisione – pensava Eco – l’eroe è il cittadino comune: figura perfettamente incarnata da Mike Bongiorno. Riletta oggi, quella di Eco non era dunque una critica al personaggio in questione, meno che mai uno sberleffo; piuttosto si trattava di una constatazione paciosa che, successivamente, pressoché tutti gli studiosi del fenomeno televisivo, ma anche artisti e opinionisti, hanno riproposto, da Andy Warhol a Marshall McLuhan, da David Bowie a Jean Baudrillard – giusto per fare dei nomi esemplari”.

Annamaria Lo Russo, già Presidente dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, inserisce le pagine di Eco all’interno di un’analisi delle le strategie televisive nel quadro di una critica inesausta contro i vari populismi mediatici: “Quel meccanismo che Eco identificava alla base del successo di Mike e cioè la rappresentazione della medietà assoluta, dell’uomo comune dalle caratteristiche rassicuranti sono diventate la cifra di quelle che hanno successo politico mediatico. Noi cerchiamo continuamente soggetti medi congeniali alla nostra declinazione. Perfino ai politici non chiediamo di essere meglio di noi. Ci va bene se sono esattamente come noi se non peggio. Quel meccanismo che faceva di Mike Bongiorno un’eccezione è ormai diventata una regola”

Eco sottolineava tutto questo da intellettuale snob, ma c’era l’apprezzamento di qualcosa di nuovo che funzionava perché “la televisione del tempo era appannaggio di persone che si mostravano competenti e potenti, lontane dalle qualità comuni”.

Ci sembra di poter aggiungere però che, se Mike Bongiorno ha comunque portato quelle qualità comuni ad un livello di iconismo che oggi non c’è, rimpiazzato dal conduttore senza qualità che dirige il traffico della trasmissione. Questo accade per Lo Russo anche perché “il meccanismo si generalizza e si perde la riconoscibilità”, ma certamente è anche dovuto al fatto che Mike è stato geniale nell’intuire cosa doveva essere la televisione, cosa doveva contrassegnare questo strumento rispetto agli strumenti di comunicazione e trasmissione culturale tradizionali. E’ quello che sostiene Mario Morcellini, decano degli sociologi e degli esperti di comunicazione televesiva, già membro dell’AGCOM. Morcellini riconosce che c’era snobismo nel saggio di Eco, ma ricorda che “il Mike dell’epoca non era ancora l’icona di cui parliamo oggi, ma un contesto gremito di luoghi comuni. La provenienza americana è stata però importante nel fargli intuire una strada nuova della comunicazione. In realtà lo snobismo di Eco era diretto maggiormente agli intellettuali di sinistra dell’epoca, in discontinuità con la cutura del tempo che ignorava i personaggi della cultura di massa. Solo Gianni Statera in Società e comunicazione di massa, libro di lucidità incomparabile, aveva compreso che non bisognava fare battaglie di retroguardia”. Mike fu geniale nell’innovazione e questo attirò un pubblico enorme, altamente fidelizzato. Morcellini ci racconta che all’epoca contavano come “i malati di influenza che a marzo sono strutturali non influivano negli ascolti, lui ogni settimana aveva lo stesso livello di pubblico e quindi noi sostenevamo che quelli che erano guariti dall’influenza prendevano il posto di quelli che si ammalavano. Mike faceva il pieno ma dei suoi spettatori, perché gli altri, quelli del pubblico della tv pedagogica, erano impermeabili. Ma Mike crea il suo pubblico, quello che sarà il pubblico della televisione commerciale e diventa per tutti “un ospite fisso di casa”, per riprendere un libro importante di Francesco Casetti”.

Per questo motivo è stato Mike a sdoganare Berlusconi con le sue credenziali di prototipo degli uomini dei mezzi di comunicazioni di massa. E sdoganava in un modo che il populismo di oggi non conosce più perché è “effimero e la fortuna dei politici dura sei mesi. Il divismo dei politici dell’epoca di Mike è duraturo, mentre oggi paradossalmente l’intensità abbrevia la durata”. Proprio per questo ai tempi chi voleva capire l’Italia usava Mike e il generone di Mediaset. Qui sta l’unicità e la novità di Mike. Perché lui ha fatto diventare adulto l’intrattenimento televisivo in Italia e l’intrattenimento è l’oro della televisione come scrive Sigismondi. Infatti i film costano di più, l’informazione non si può dilatare troppo e infatti diventa infotainment, mentre l’intrattenimento è cruciale per i palinsesti. Così continua Morcellini, Mike “ ha traformato i luoghi comuni in oro trattenendo il respiro degli italianai mentre parlava. La sua cultura era modesta, ma, se avesse cambiato standing culturale sarebbe stato sconfitto. Quindi più che una critica, Eco è stato sfolgorante nell’intuire e nel dichiarare che Mike era rappresentativo della società, con buona pace degli snob di sinistra”.

Domandiamo a Morcellini chi oggi raccoglie l’eredità di questo rapporto geniale col pubblico. Il sociologo non ha dubbi nell’indicare Amadeus: “Si è rivelato una sorpresa il suo ultimo Sanremo, un monumento di una televisione che sa cambiare senza perdere il pubblico precedente, tradizionale, integrandolo con i giovani. Il marketing non è una sociologia degli stili ma una capacità di studiare la terra di mezzo del legame tra l’intrattenitore e il suo pubblico. Amadeus ha incarnato questo legame e il fatto che la televisione non deve essere solo innovazione, ma un mix di rassicurazione e cambiamento. In più la fluidità di eloquio di Amadeus, Mike se la sognava. Ma lui ha fatto quello che sarebbe oggi il lavoro di Mike: reinventare la televisione tra innovazione e conservazione dei vecchi immaginari precedenti”. Un nota critica finale di Morcellini riguarda però il presente del nostro paese: “Rimane che la società italiana non può vivere solo di queste rappresentazioni, ma deve recuperare anche il divismo morale e politico degli anni passati, fondandosi su valori, stili, livelli alti che possono però convivere con la comunicazione di massa”. Come la fenomenologia di Mike descritta da Umberto Eco insegna. Va bene avere Mike Bongiorno, ma occorrono anche gli Umberto Eco per pareggiare i conti dell’altro e del basso del villaggio globale dei vecchi e nuovi media.