Isola dei Famosi, in Honduras sbarcano le figlie di Mihajlovic: chi sono Viktorija e Virginia

Una è bionda e l'altra mora, sono figlie d'arte, sono giovani e belle. Viktorija e Virginia Mihajlović, figlie di Sinisa e già ribattezzate le #mihasisters, sono partite per l'Honduras dove parteciperanno a L'Isola dei famosi 2019 in coppia, come fossero un concorrente solo.

Con svariate migliaia di follower su Instagram, il mondo social si era già accorto di loro: le due ragazze hanno rispettivamente 21 e 20 anni e al momento studiano all'Università a Roma anche se Virginia, la più piccola, di professione fa l'influencer.

Ma, anche se in molti saranno interessati, entrambe pare siano impegnate: Viktorija è fidanzata con Matteo Tomassini e Virginia con il calciatore del Padova Alessandro Vogliacco.

