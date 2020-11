Mietta ha ritrovato l'amore e ora pensa a Sanremo con il figlio di 10 anni

La cantante intervistata oggi nel salotto di Serena Borton a "Oggi è un altro giorno", ha parlato del figlio Francesco Ian, nato dalla storia con Davide Tagliapietra. Il bimbo, 10 anni, avrebbe una spiccata vocazione da musicista. Cosa che naturalmente rende felicissima la mamma. «Noi due ci scambiamo questo gesto d’amore, lui mi dice mamma ti amo come 4 mila porte dell’infinito d’amore e rispondo con un gesto. Questa espressione me la sono inventata io; da quando era piccolino ci siamo ritrovati ad essere uniti in queste piccole nostre cose. Cosa farà da grande? Quello che vuole lui, quello che desidera, lo supporterò in tutto, lui ama molto il calcio ma è anche un bravissimo musicista, farà tutto quello che desidera. Io e mio figlio a Sanremo? Perchè no», ha detto Mietta.

Sicuramente nel presente di Mietta c'è l'amore. Non ha rivelato molto, ma si sa che è di nuovo innamorata e ha buttato là la parola matrimonio. «C’è una storia in costruzione da poco tempo con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita».

Ma prima del chitarrista Tagliapietra, papà di Francesco, chi ha amato Mietta?

Chi è l'ex fidanzato di Mietta? Il suo ex trottolino amoroso? La cantante è stata a lungo legata a Brando Giorgi ha 54 anni, è un attore romano di fiction e soap opera. Quella con Mietta è stata una storia d'amore durata sette anni e che risale agli anni 90. Una relazione ancora precedente a quella con Davide Tagliapietra con cui la cantante (il vero nome è Daniela Miglietta) ha avuto l'adorato figlio Francesco che oggi ha dieci anni.

Più di vent'anni fa, dunque, Mietta amava Brando che avete visto rispettivamente nel film Cattive ragazze (era il 1992, agli albori della love story con Mietta) con Eva Grimaldi, nel videoclip di Mietta: Acqua di mare, nel film Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo con Valeria Marini. Sfila anche in passerella: diventa modello per Valentino, Pignatelli e Trussardi. Ma è nelle serie tv made in Italy che Giorgi diventa popolare: Incantesimo e Vivere (è l'affascinante Roberto Falcon). Nel suo curriculum c'è anche un reality: Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci. Nello stesso anno (il 2007) gira la miniserie tv "Io non dimentico". Partecipa a Mogli a pezzi, Il sangue e la rosa. Nel 2010 arriva anche il popolarissimo "Don Matteo" per la regia di Giulio Base.

Ora è felicemente sposato con Daniela Battizzocco: stanno insieme da 20 anni e hanno due figli: Camilla, di 17 anni, e Niccolò, 14.

