Micol Incorvaia canticchia 'Faccetta Nera', ​mentre si trucca al Gf Vip: chiesta la squalifica immediata

Venerdì 11 Novembre 2022, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 10:38

Sta facendo discutere non poco quello che è avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip poco prima della puntata andata in onda giovedì 10 novembre. Micol Incorvaia, mentre si truccava insieme ad altre concorrenti, ha intonato le parole di un brano controverso e strettamente legato al fascismo: “Faccetta Nera”. Soltanto due versi della canzone, ma che sono bastati per far scatenare il putiferio. Quella di Micol è davvero apologia del fascismo? Verranno presi seri provvedimenti nei suoi confronti? Non lo sappiamo. Ma l’ondata di proteste sui social è davvero grande. La produzione ne terrà conto o ignorerà l’episodio?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, squalifica nel cuore della notte: tutta la casa sveglia per quanto accaduto. Ecco cosa c’era sotto