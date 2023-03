Michelle Impossible & Friends, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni e gli ospiti dell'8 marzo

Stasera in tv, mercoledì 8 marzo, ultima puntata di Michelle Impossible & Friends in prima serata su Canale 5. Insieme alla showgirl svizzera sul palco anche in questa occasione ci saranno, come sempre, la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Aurora Ramazzotti, con la partecipazione di Katia Follesa. Una festa della donna speciale per Michelle Hunziker, che accoglierà molti personaggi nello studio.

Aurora Ramazzotti, età, vita privata e data del parto: stasera la figlia di Eros "ospite" allo show (della mamma) Michelle Impossible

Michelle Impossible & Friends, le anticipazioni

Gli ospiti dell'ultimo appuntamento di Michelle Impossible & Friends accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo sono Pierfrancesco Favino, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti, Articolo 31, Serena Autieri e Alessandro Ristori.