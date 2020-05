Michelle Hunziker e Giovanna Botteri, scoppia la pace: «Ma non abbiamo mai fatto baruffa»

Si sono scritte Michelle Hunziker e Giovanna Botteri. Dopo la tempesta mediatica e che si è scatenata sui social per il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia sulla giornalista della Rai la Hunziker dalle sue storie di instagram annuncia che «l'altro giorno avevo fatto un appello a Giovanna Botteri attraverso le mie stories ebbene la risposta è arrivata, ed è stata una bellissima risposta. Ve la faremo vedere stasera a Striscia la Notizia». La conduttrice svizzera del tg satirico di Antonio Ricci nei giorno scorsi, dopo aver ricevuto insulti di ogni tipo e persino minacce di morte sui suoi social, aveva infatti lanciato un'appello su instagram direttamente alla Botteri cercando di spiegare la sua posizione: «Cara Giovanna, a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa -aveva detto la Hunziker in un video messaggio pubblicato su instagram- dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti, invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi».

«Tutti ne parlano ma secondo me non lo hanno nemmeno visto -aveva aggiunto la conduttrice- infatti quando andrai a vederti il servizio alla fine vedrai Gerry (Scotti, ndr) che dice: "Brava Giovanna per l'importante lavoro che fai, vai avanti così e non badare a chi va a vedere il capello. Per me più chiaro di così non si può". Quindi -concludeva- guardatelo. Noi secondo me abbiamo fatto un servizio dalla tua parte, tu che cosa ne dici? Me lo fai sapere per favore?». E la risposta della Botteri è arrivata: «Giovanna ed io ci siamo fatte una sana chiacchierata tra donne -scrive la Hunziker sopra il video postato sulle sue storie di instagram- e lei ha deciso di mandarmi un bellissimo videomessaggio», annuncia.

«Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c'è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti». Queste le parole che la giornalista Giovanna Botteri ha mandato a Michelle Hunziker dopo la tempesta mediatica e che si è scatenata sui social per il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia sulla giornalista della Rai.

«Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire di giornalisti, commentatori e tanti leoni da tastiera contro l'incolpevole Michelle Hunziker. -si legge nel comunicato inviato dall'ufficio stampa di Striscia la notizia che riporta anche le parole del video messaggio inviato dalla Botteri- Migliaia di messaggi sui social con minacce di morte e un desolante campionario di volgarità, insulti sessisti e scempiaggini, da parte di molte donne a danno di una donna e della sua famiglia, in un paradossale corto circuito ampiamente documentato da Striscia».

