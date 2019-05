Michelle Hunziker, confessione hot a Verissimo: «Quando è entrato, stavo toccando le ciap*** di due ragazze...»

A Verissimo la confessione hot di Michelle Hunziker: ospite insieme a J-Ax, la showgirl ha rivelato a Silvia Toffanin una gaffe hot che le è capitata recentemente: «Ero in una camera di albergo e quando lui è entrato, io stavo toccando le ciapèt di due ragazze...». Ma andiamo con ordine. Michelle parla del backstage del videoclip trap, Michkere, di cui è stata protagonista: «Stavamo girando una scena del video in una camera d'hotel. Sapendo che sono svizzera e precisa, si erano fidati e mi avevano dato una suite. Ma nel momento in cui è entrato il proprietario dell'albergo mi ha trovato che stavo toccando le ciapet di due ballerine, perché è una scena del videoclip. E sorpreso ha chiesto 'Ma che state facendo qui?'». J-Ax rincara la dose: «Quando è tornato, ha trovato Michelle che sbocciava una bottiglia di champagne su un tappeto del 1200».

Il brano autoironico Michkere viene da un'idea di J-Ax per lanciare il nuovo programma musicale di Canale 5 che condurranno insieme All togheter now.

