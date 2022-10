Michele Guardì ricorda Fabrizio Frizzi: «Un pezzo del mio cuore»

Martedì 11 Ottobre 2022, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 18:30

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è una altro giorno”, martedì 11 ottobre su Rai1, Michele Guardì ha ricordato Fabrizio Frizzi definendolo “un pezzo del mio cuore” e di quando lo chiamò a condurre ‘Europa Europa’: «Cercavo un conduttore nuovo, perché era una storia fresca, giovane…. Mia moglie mi disse ‘c’è un ragazzo che suona il pianoforte, è alto carino…“. Lo cercai e in un bar vicino alla Rai chiesi "ma tu come porti lo smoking? Perché voglio fare un programma del sabato sera e farlo condurre a te". Si mise a ridere ma non ci poteva credere». E Guardì ha parlato poi del talento dell’amato conduttore che «non faceva il presentatore, era Fabrizio Frizzi, che presentava». www.raiplay.it