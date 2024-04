Michele Bravi ospite a Verissimo: chi è il cantante? Età, l'incidente (che gli ha cambiato la vita), il coming out, il fidanzato e la carriera

Torna l'appuntamento con Verissimo. Oggi 7 aprile saranno tantissimi gli ospiti dello spettacolo che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi a cuore aperto tra loro anche Michele Bravi.

Chi è Michele Bravi

Michele Bravi nasce a Città di Castello il 19 dicembre 1994 (ha quais 30) e sin da piccolo la musica è la sua passione: inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studia parallelamente chitarra e pianoforte. Diligente negli studi, si diploma con 100 mentre prende parte ai provini di X Factor 7. Attualmente è giudice di Amici di Maria De Filippi.

Carriera

Nel 2013 a soli 19 anni entra nel talent di Sky dove viene notato da Tiziano Ferro che per lui scrive L’amore e la felicità (disco d’oro) e che lo porta alla vittoria della 7° edizione.

Nel 2014 arriva la pubblicazione del suo primo album, A piccoli passi. Dopo qualche anno nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria "Big" col brano Il diario degli errori, classificandosi 4°. Nello stesso anno lancia il secondo album, Anime di carta, con cui vince il Best Performance agli MTV Awards 2017 cantando Solo per un po'.

Nel 2018 la scalata sembra inarrestabile con il tormentone Nero Bali, in collaborazione con Elodie e Guè Pequeno e con la prima apparizione televisiva nella fiction televisiva La Compagnia del Cigno.

Dopo lo stop dovuto al suo coinvolgimento in un grave incidente stradale su cui torneremo, torna nel maggio 2020 in tv partecipando ad Amici Speciali, pubblica il singolo La vita breve dei coriandoli e Mantieni il bacio fino a quando, nel gennaio 2021 esce con il terzo album di inediti, La geografia del buio.

Nel 2022 è di nuovo al Festival di Sanremo, che rappresenta il suo definitivo ritorno, con Inverno dei fiori, brano che si piazza al 10° posto.

Michele Bravi, insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè, è uno dei giudici del Serale di Amici 23

Il 12 aprile, tra qualche giorno, uscirà il suo ultimo lavoro: "tu cosa vedi quando chiudi gli occhi".

L'incidente

Michele Bravi il 22 novembre 2018, a Milano, viene coinvolto in un incidente stradale che di fatto gli cambia la vita: era alla guida di un’auto di una società di car sharing, si stava immettendo in un passo carrabile quando fu coinvolto in un incidente nel quale perse la vita la cinquantottenne Rosanna Colia. Immediatamente si fermò e chiamò i soccorsi, ma la vittima morì dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. A ricostruire quanto accaduto è stato l’avvocato del giovane artista, Manuel Gabrielli: «Al momento del sinistro Michele Bravi non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio».

La sentenza e la depressione

Inoltre, la moto condotta dalla vittima proveniva da dietro «rispetto al senso di marcia dell’autovettura guidata da Michele e, quindi, alle spalle di quest’ultimo. Al momento dell’impatto, l’auto di Michele aveva superato la riga di mezzeria per circa la sua metà, mentre l’impatto è avvenuto in prossimità della portiera posteriore, lato guidatore».

Il cantante, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Ma ovviamente oltre al danno penale ci è stato anche il danno psicologico che ha tenuto il cantante lontano dalle scene per due anni. È stato lui stesso a raccontare come il trauma sia stato particolarmente doloroso da superare e abbia dovuto attraversare un percorso psicologico importante. Il cantante ha inoltre confessato di essere riuscito a superare questo periodo grazie agli amici e alla sua famiglia, ma anche attraverso un percorso psicologico basato sulla famosa tecnica dell’EMDR, ovvero la desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari.

Vita privata

Nel 2017, a ridosso del Festival di Sanremo, fa coming out su Vanity Fair ammettendo di essere legato ad un regista: «Mi sono innamorato. Una storia molto particolare con un ragazzo che fa il regista, molto diverso da me. È durata due anni. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza». Nel 2022 rivela di essere impegnato con una persona lontana dal mondo dello spettacolo, senza tuttavia sbottonarsi oltre.