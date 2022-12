Michela Giraud in ‘LOL Xmas Special’: «Non conta la sfida, in questo gioco vince chi si diverte»

Giovedì 22 Dicembre 2022, 16:04

Il teatro di ‘LOL: Chi ride è fuori’ si addobba per le feste e torna ad accogliere alcuni dei volti noti del fortunato programma in esclusiva su Prime Video. È, infatti, disponibile la puntata speciale ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, 80 minuti nel segno della leggerezza che confermano la formula vincente del titolo Endemol Shine Italy per Amazon Studios. “Nel primo LOL ero molto concentrata sul fatto di non ridere, di rimanere seria per resister, però magari, delle volte, ti perdevi l’interazione”, ci spiega Michela Giraud, che torna nel cast. “Questa volta ho provato proprio a ca**ggiare con gli altri, è cambiata la prospettiva […] e mi sono molto lasciata andare molto di più. Ero felice proprio di stare con tutti loro, è un gioco dove tu ti devi divertire e non tanto pensare alla sfida. Dirò una banalità, ma vince chi si diverte. Quindi non avevo paura di nessuno, ero proprio contenta”. Credits Prime Video

