Mi casa es tu casa, stasera in tv su Rai 2 torna Cristiano Malgioglio: gli ospiti e le anticipazioni della puntata

Torna Mi casa es tu casa. Stasera in tv, venerdì 30 dicembre su Rai 2 Cristiano Malgioglio aprirà le porta della sua abitazione a suoi ospiti. La Rai visto il successo della trasmissione ha deciso di raddoppiare l'appuntamento, così stasera Mi casa es tu casa torna per la seconda volta.

MasterChef Italia, il leggendario purè di Robuchon mette in difficoltà tutti: ecco la ricetta e come si prepara

Mi casa es tu casa, stasera in tv: anticipazioni

Dopo la puntata con ospite Mara Venier oggi è il turno dell’ex regina del porno ed ex deputata Ilona Staller, alias Cicciolina che si racconterà in un modo molto originale.

Variety, Andrea Scrosati e Luca Bernabei nella lista dei 500 personaggi più influenti del sistema audiovisivo

Gli ospiti

Un'intervista che avverrà nella vasca da bagno con Ilona nuda tra le bolle di sapone pronta a rispondere a qualsiasi domanda. L’intervista secondo le anticipazioni non parlerà della sua carriera nel mondo dell’hard «Io, premetto, non le ho chiesto niente del suo passato da attrice hard, anche perché non ho visto neanche un suo film. Le ho detto: `per me potresti aver recitato il ruolo di Rossella O’Hara´, non ho idea», la promessa del padrone di casa.

Non mancheranno neanche stasera le sorprese di altri ospiti. Tra queste, le incursioni di Serena Grandi e di Gessica Notaro.