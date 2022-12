Mi casa es tu casa, stasera in tv torna su Rai 2 lo show di Cristiano Malgioglio: chi sono gli ospiti

Dopo lo stop imposto dalla Rai a causa dei Mondiali in Qatar stasera in tv, torna alle 21.20 su Rai 2, Mi casa es tu casa, il programma di Cristiano Malgioglio. Il programma "casalingo" sembra aver consuistato il pubblico e stasera torna per la sua seconda puntata.

Mi casa es tu casa, le anticipazioni: gli ospiti

Dopo il primo appuntamento con Heather Parisi che ha continuato a far chiacchierare di se anche i giorni dopo l'intervista di Malgioglio (soprattutto per le dichiarazioni fatte su Lorella Cuccarini) in questa seconda serata di Mi casa es tu casa vedremo come ospite la pornostar Ilona Staller. Conosciuta anche con il nome d’arte Cicciolina. Sarà, come sempre un racconto intimo e interiore ma anche frizzante, in perfetto stile Malgioglio.

Il programma boom di ascolti

Mi casa es tu casa è un programma ispirato alla regina della musica italiana scomparsa da poco: la mitica Raffaella Carrà. Il presentatore, aveva spiegato prima dell'inizio del talk nel corso di un'intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni: Questo è il mio omaggio alla Carrà. Un pezzo di facile presa. Potente». Malgioglio, nel corso della stessa intervista, aveva raccontato un interessante aneddoto: «Ricordo che mi aveva chiamato per dirmi di rimanere come sono. Perché quando arrivavo io la tv cambiava colore. Ma non capivo perché mi dicesse queste cose. Il destino vuole che ora conduca il suo programma. Lei lo faceva alla sua maniera con un solo ospite. Io invece ne avrò diversi, non sarà una semplice intervista ma ci sarà un po' di tutto».