Maurizio Costanzo morto, saltano tutti i programmi di Maria De Filippi: «C'è posta per te» e «Amici» non vanno in onda

La morte del giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha provocato uno stravolgimento nella routine del palinsesto Mediaset del weekend.

In segno di rispetto per il lutto che ieri ha colpito la moglie del volto storico della tv italiana, la conduttrice Maria De Filippi, l'azienda di Cologno Monzese ha annullato la puntata di Uomini e Donne programmata, come di consueto, alle 14.45 su Canale 5. Per coprire lo spazio lasciato vuoto dal talk show è stata infatti prolungata la durata del programma precedente, la serie tv turca "Terra Amara". Non resterà l'unico caso di modifica del palinsesto.

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di "Uomini e Donne" non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

Saltano «C'è posta per te» e «Amici»

Oggi, sabato 25 febbraio, anche la puntata del reality show «C'è posta per te» - altro storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - non andrà in onda a partire dalle 21.20. Al suo posto, Mediaset ha deciso di proporre ai telespettatori due repliche di altrettanti storici programmi televisivi di Maurizio Costanzo: "In ordine alfabetico" con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi che nel 1999 rilasciarono la prima intervista insieme, intervistati appunto dai co-conduttori Costanzo e Enrico Mentana. Poi, andrà in onda "I tre tenori" con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, riuniti sul palco del Teatro Parioli proprio dal compianto giornalista nel 1998.

Altro rinvio eccellente, previsto per domenica 26 febbraio, riguarda il talent show di Maria De Filippi «Amici», il più longevo della tv italiana con 22 edizioni all'attivo. Su Canale 5 spazio dunque a una puntata della soap opera Beautiful, dalle 14.00 alle 15.00, e poi nuovamente a "Terra Amara", dalle 15.00 alle 16.30. Anche il "daytime" di Amici22 non andrà in onda su Italia 1.

Tornando alla programmazione di Canale 5 del 26 febbraio, dopo le 16.30 ci sarà il rotocalco «Verissimo», condotto da Silvia Toffanin, con una puntata speciale dedicata al conduttore scomparso intitolata per l'occasione «Verissimo presenta Ciao Maurizio».