Maurizio Costanzo, la domanda su Belen imbarazza Stefano De Martino: la reazione del ballerino

Nel 2013 il matrimonio, poi vari tira e molla ma ora l'amore è tornato (ed il cielo è sereno) tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Un ritorno fuori dal gossip e dai social una decisione bizzarra per una coppia che era abituata a postare ogni momento insieme. Le conferme pubbliche sono arrivate solo da qualche giorno perché mentre a belen qualcosa era già sfuggito, De Martino aveva scelto la via della trincea. Ma ieri ospite dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show l'ex ballerino si è sbottonato un po', certo non spontaneamente.

APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE ​De Martino: «Oggi con Belen sono felicissimo» GOSSIP Antonino Spinalbese non è più single GOSSIP Belen e De Martino in vacanza con Santiago DOMENICA IN SHOW La dedica di Mara Venier a Maria De Filippi: «Grazie, mi... GOSSIP Antonino Spinalbese, la vita post-Belen: «I soldi non mi... TELEVISIONE Stefano De Martino, il monologo a Le Iene conquista:... L'ANNUNCIO Belen Rodriguez, il padre ricoverato in ospedale: «Gustavo... MESSAGGIO INSTAGRAM Belen, Santiago compie 9 anni: gli auguri speciali della mamma e... PERSONE Sara Croce, l'incidente hot della “Bonas” al... TELEVISIONE Maurizio Costanzo Show, incidente hot per Sara Croce: il ballo...

Maurizio Costanzo Show, incidente hot per Sara Croce: il ballo con Lillo la lascia (quasi) senza vestito: «Mi spiace» (ma il pubblico apprezza)

Maurizio Costanzo imbarazza De Martino su Belen

Non lo vuole sbandierare ai quattro venti stavolta Stefano il suo amore per Belen, ma ieri ha domanda diretta di Costanzo non poteva far altro che raccontare qualcosa in piu' su questo ritorno di fiamma.

«Come va con Belen?» così il marito di Maria De Filippi ha fatto arrossire il conduttore tv, dopo un ovazione del pubblico il papà di santiago ha risposto: «Bene, sì bene bene. È la verità. Come diceva una canzone, tutto il resto è vita»

​Stefano De Martino: «Oggi con Belen sono felicissimo. Emma? E' una storia che ricordo con affetto»

La "confessione"

Il pubblico è esploso in un chiacchiericcio che ha fatto ridere De Martino. Maurizio Costanzo ha incalzato chiedendo con quale canzone il ballerino avesse riconquistato l'ex moglie. «Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta», ha rivelato il 32enne. Insomma sembrano lontani i periodi in cui Stefano De Martino si nascondeva dal gossip, ora è sereno e non ha piu' paura ha raccontare della sua storia con Belen.