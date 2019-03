Lorella Cuccarini, la passione politica stroncata da Maurizio Costanzo: «Ognuno faccia il proprio mestiere»

Lorella Cuccarini e la politica, un connubio che continua a far discutere. Stavolta a intervenire è stato Maurizio Costanzo che, dalle pagine del settimanale Chi, ha così commentato la nuova passione della showgirl: «C’è un vecchio adagio che dice: «Ognuno faccia il proprio mestiere». Lorella Cuccarini, donna di spettacolo di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, soprattutto in tv».

Lorella Cuccarini e la gaffe sulle elezioni: «Rivendico il diritto di dire una stupidaggine ogni tanto»

Il riferimento è alla partecipazione della Cuccarini a Otto e Mezzo, in cui la ballerina ha dichiarato - fra lo sgomento generale di ospiti e conduttirce - che in Italia non si vota da 10 anni: «Lo scivolone di Lorella Cuccarini parla di sovranismo, della sinistra italiana, di elezioni politiche (con tanto di gaffe), suscitando perplessità nello studio di Lilli Gruber, che la ospitava - ha scritto Costanzo - Tentativo della showgirl di rilanciare la carriera o di proporsi per un incarico politico?».