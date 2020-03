Non è la D'Urso, Matteo Salvini e Barbara D'Urso pregano in diretta l'eterno riposo per le vittime del coronavirus

Matteo Salvini e Barbara D'Urso recitano in diretta l'eterno riposo per le vittime del coronavirus. Niente urla nè recriminazioni, l'intervento di Matteo Salvini a Live non è la D'Urso ha stupito i telespettatori soprattutto quando il leader della Lega ha detto «Mi tolgo dieci secondi per dedicare un pensiero ai diecimila italiani morti».

Prima di fare il suo interventi a Live non è la D'Urso, Matteo Salvini ha chiesto alla D'Urso un minuto di raccoglimento e la possibilità di recitare l'eterno riposo per le 10 mila vittime del coronavirus. La D'urso non solo ha accolto la richiesta ma ha anche aggiunto: «se vuoi lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo».

L'Eterno Riposo recitato in diretta da Barbara D'Urso e Matteo Salvini. #noneladurso pic.twitter.com/aiPtLgWLe6 — TrashBoy (@Trash___Boy) March 29, 2020

