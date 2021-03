Covid, scontro tra Bassetti e Simona Ventura: «Si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere»

«Si prenda una laurea e poi viene a fare il mio mestiere, se vuole»: scontro in Tv tra Simona Ventura e l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. La discussione è avvenuta nel corso della trasmissione Cartabianca, con cui erano in collegamento. In particolare Simona Ventura, che recentemente è stata contagiata dal coronavirus, ha confidato di essere ancora in attesa di ricevere il tampone che certifichi la completa guarigione. Nel corso della trasmissione la showgirl ha anche parlato di come ha affrontato il coronavirus: «Questa mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: "Simona fossi in te partirei con la profilassi, immediatamente"», ha cominciato Simona Ventura.

Al che Bassetti l'ha interrotta: «È un errore, questo di prescriverle le cure. È un errore e lo dobbiamo dire», ha proseguito l'infettivologo.«Io ho raccontato il mio caso - ha ribattuto Simona Ventura - non è un'informazione non corretta», così la conduttrice televisiva. Al che Bassetti ha replicato: «Guardi, lei fa la conduttrice televisiva e io faccio il medico: quindi, ascolti quello che i medici dicono, perché se i conduttori televisivi fanno i medici, allora non fa bene».

Nel momento in cui la showgirl ha replicato di nuovo, dicendo che si trattava della sua esperienza personale di cui aveva il «diritto di parola», il direttore della Clinica di malattie infettive ha concluso: «Ma certo, lei si prenda una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Ma non dica come si tratta il Covid, come si tratta il Covid lo diciamo noi medici». «Certamente non mi tappa la bocca lei», è stata la risposta seccata di Simona Ventura.

