Matrimonio a prima vista, tra Sitara e Andrea è finita la love story

Lui, lei e l'altro. O viceversa. Comunque i fan del programma tv Matrimonio a prima vista e poi.. in onda su Real Time, saranno rimasti molto delusi dopo che la coppia a sorpresa, Sitara e Andrea è scoppiata.

Le coppie protagoniste erano tre: Luca e Giorgia, Sitara e Gianluca, Nicole e Andrea. Ma l'esperimento del docureality, è andato oltre, perché dopo un mese dalla scelta finale, due dei sei protagonisti del programma, hanno rovesciato le carte in tavola. Sitara e Andrea, infatti, hanno rivelato di avere iniziato una relazione.

Andrea aveva deciso di troncare la storia con Nicole, un divorzio lampo, ma dietro l'angolo l'attendeva un altro colpo di scena. L'incontro casuale tra Andrea e Sitara, infatti, ha acceso una fiamma, che da amicizia si è trasformata rapidamente in amore. Ma l'idillio, anche stavolta, è durato poco. "Io e Nicole avevamo due stili completamente diversi, due caratteri molto diversi e due aspetti comportamentali differenti" ha detto Andrea in un'intervista di Fanpage, "la cosa che mi ha deluso di più è stato il fatto che si sentisse con la sua ex" le considerazioni di Sitara.

Dunque se l'esperimento matrimoniale, non ha avuto un esito felice, identico il discorso per il post esperimento, che prima ha fatto appassionare i fan di Matrimonio a prima vista, e poi li ha delusi.

“Sitara si è posta delle domande durante la messa in onda del programma e mi ha giudicato per quello che ho detto e ho fatto. Oltre a questo motivo sono emersi altri problemi. Lei non è riuscita a trovare lavoro da me a Pesaro, a causa anche della pandemia che ha bloccato tutto. Per onorare il contratto non potevamo farci vedere troppo in giro e abbiamo vissuto la nostra storia un po’ da clandestini. Tutte queste cose mi hanno fatto andare in tilt e mi sono mancati i punti di riferimento che avevo trovato in lei" è il commento amaro di Andrea sulla fine della relazione sentimentale, mentre Sitara ha aggiunto.

“Tra noi ci sono sicuramente differenze di pensiero. Andrea è molto sensibile e vede la vita in maniera leggera. Abbiamo provato a vivere assieme e lo abbiamo fatto in maniera spensierata”.

