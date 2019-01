Masterchef All Stars, Iginio Massari asfalta Alida: «Devi cucinare quello che piace agli altri»

Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 10:04

Nella terza puntata di Masterchef All Stars in onda su Sky Uno e che stiamo seguendo su Leggo.it è andato in onda qualcosa che non avremmo mai immaginato di vedere: Iginio Massari furioso per "colpa" di Alida. La concorrente del cooking show pecca di presunzione e il maestro della pasticceria la asfalta: «Devi cucinare quello che piace agli altri».Nell'Invention test della terza puntata di Masterchef All Stars gli aspiranti chef dovevano preparare un piatto a base di erbe aromatiche. Sette piante, una per ogni concorrente, ad Alida Simone - vincitore della prima prova - assegna l' Elicriso. Alida propone alla giuria “F-Empire”, un piatto completamente vegetale che non solo non soddisfa la giuria, ma manda su tutte le furie Iginio Massari il giudice ospite di questa sera. Alida non sembra intimorita e con forza sostiene il suo piatto: «questa è la mia cucina, io non cucino pollo e non sono qui a fare il compitino, sono qui a fare la mia cucina».Il maestro Massari non ci sta e le dà una lezione di vita :«tu non hai capito dove sei! Tu non devi cucinare quello che piace a te! Tu devi cucinare quello che piace agli altri!». Alida torna al posto irritata e mandando sottovoce a quel paese i giudici.Al momento del giudizio finale, prima di decretare il primo eliminato della puntata Massari ha ancora qualcos'altro da aggiungere nei confronti di Alida: «la cosa peggiore è peccare di presunzione, credere di essere sempre dalla parte della ragione, questo non vi porterà da nessuna parte, Alida devi lasciare la cucina di Masterchef All Stars». Alida saluta tutti e ringrazia, ma dietro le quinte si sfoga: «io non sono catalogabile, non posso essere rinchiusa in un primo in un secondo o in un antipasto, noi donne non siamo catalogabili e nessuno può dirci cosa fare. Il mio piatto forse non era buono, mi sta bene, ma mi rappresentava».A parte l'incomprensibile sfogo femminista di Alida Masterchef All stars perde sicuramente una delle sue teste di serie, mentre conferma Igicio Massari come il giudice più temuto e più temibile di ogni edizione.