Masterchef, Joe Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan: «L'anno prossimo non ci sarà»

Joe Bastianich, addio a MasterChef. Quinto appuntamento con EPCC, il late night show da prima serata condotto da Alessandro Cattelan in esclusiva su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Tra gli ospiti di questa sera lo ​Chef stellato di fama mondiale e giudice di MasterChef Italia, Giorgio Locatelli che ha annuciato: «Il prossimo anno saremo solo in tre, non ci sarà Joe Bastianich».

Chef di fama mondiale e giudice di MasterChef Italia, Giorgio Locatelli è l'ospite stellato di E Poi c'è Cattelan. Nella quinta puntata Locatelli si è divertito a della sua nuova esperienza da giudice di MasterChef, il cooking show di Sky Uno, e della sua vita a Londra, dove è proprietario della celebratissima Locanda che porta il suo nome e che ospita reali, attori e cantanti fra i più famosi al mondo. Durante la chiacchierata con Cattelan, Locatelli ha dato un'anticipazione sulla prossima edizione di Masterchef Italia: «Abbiamo già iniziato a girare, ma il prossimo anno saremo solo io Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, non ci sarà Joe Bastianich che ha preso altri impegni».

