MasterChef Italia, ex di Uomini e Donne si presenta alle selezioni: ottiene il si di Antonino Cannavacciuolo

Ieri si è formata la classe di MasterChef Italia. E c'è chi dalla poltrona rossa di Uomini e Donne è passato ai fornelli delle cucine del talent show di Sky per cercare di entrare nella scuola di cucina piu' famosa d'Italia. Ebbene sì, a conquistare un si da Antonino Cannavacciuolo è stato ieri sera un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gennaro D'Angelo.

MasterChef, ex di Uomini e Donne ottiene il sì di Cannavacciuolo

Gennaro aveva corteggiato per un brevissimo tempo la tronista Valentina Dallari per poi mettersi, fuori dagli studi con Noemi Cecacci anche lei ex del programma, la non scelta (per capirci) di Marco Fantini che scelse invece Beatrice Valli, con la quale oggi ha una bellissima famiglia.

A fine percorso i due grazie ad amici in comune si sono visti e innamorati. poi diversi tira e molla e adesso sono piu' uniti che mai.

Ieri Gennaro è tornato in tv, ma non per fare il modello, o l'influencer ora l'ex corteggiatore vuole diventare lo chef. «Uno dei momenti piu' belli della mia vita». Con queste parole e l'immagine dello chef Cannavacciuolo che gli mette il grembiule grigio, Gennaro condivide il momento con i suoi fan.