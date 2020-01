Masterchef 9, Iginio Massari allo Skill Test: la nuova e temutissima prova che manda in tilt gli aspiranti chef

Tutto pronto per il terzo appuntamento Masterchef 9. I 20 migliori chef amatoriali d’Italia sono pronti a darsi nuovamente battaglia nelle cucine di Masterchef Italia, sotto l’occhio rigoroso e attento dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La gara si svilupperà secondo il meccanismo già conosciuto dal pubblico, ma con l’introduzione di una nuova temutissima prova che metterà ancora più in difficoltà e sotto pressione i concorrenti: lo Skill Test.

Masterchef 9, Giorgio Locatelli interrompe la puntata: furto ed è caos in studio



GRAZIE MAESTRO per averci allietato con la sua DOLCISSIMA presenza! 🛸🧁👋@IginioMassari #MasterChefIt pic.twitter.com/JzrNpafadw — MasterChef Italia (@MasterChef_it) 2 gennaio 2020



Gli aspiranti chef saranno infatti chiamati a misurarsi con una prova tutta nuova: lo Skill Test, una successione di prove decisamente complesse in cui, di volta in volta, soltanto i migliori si salveranno conquistando la balconata, mentre tutti gli altri proseguiranno nelle sfide. Questo nuovo banco di prova creerà scompiglio tra i concorrenti, messi sotto pressione da un meccanismo in cui sarà fondamentale avere, oltre a tecnica e capacità, anche nervi saldi e pieno controllo della tensione.A complicare il tutto, la presenza, accanto ai tre giudici, del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani

, il cui arrivo tra le cucine di MasterChef per la prova di pasticceria rappresenta sempre un’incognita temutissima dagli aspiranti chef.

Ultimo aggiornamento: 13:15

