Massimo Ranieri, età, vita privata, carriera: il cantautore italiano ospite a Domenica in

Puntata ricca di novità e sorprese all'interno del salotto televisivo condotto da Mara Venier. Ospiti di alto calibro e spazio alla musica. Ma spazio anche all'attualità con la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, vittima di un'alluvione che non ha precedenti nella sua storia.

Massimo Ranieri: età e carriera

Cresciuto nel quartiere Pallonetto a Napoli, in condizioni relativamente umili, inizia a lavorare da giovanissimo: dal garzone al ragazzo di bottega fino all’intrattenitore di eventi. E questi saranno i primi palchi in cui si esibisce. A notarlo negli anni '60 è il discografico Gianni Aterrano. Al fianco di Sergio Bruno parte così per un tour americano che gli vale le prime esperienze importanti, oltre che i primi veri guadagni.

I Sanremo

La svolta arriva nel 1966, quando il pianista Enrico Polito decide di proporgli un contratto discografico con la CGD, che lo fa esordire a soli 15 anni. È in questa occasione che spunta lo pseudonimo Ranieri, a cui poi viene aggiunto Massimo. A 17 anni al Festival di Sanremo con il brano «Da bambino» in coppia con i Giganti. Ci torna nel 1969 con Quando l’amore diventa poesia, insieme a Orietta Berti, e nello stesso partecipa al Cantagiro con una delle sue canzoni più famose: Rose rosse.

Vita privata

Dalla relazione con Franca Sebastiani è nata la figlia Cristiana Calone che ha riconosciuto molti anni dopo quando nella sua vita c’erano già altre donne. L’artista ha avuto altre due storie importanti, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci. Quest’ultima è una cantante lirica nata a Taranto nel 1986. I due si sono conosciuti durante uno spettacolo di Ranieri, nel suo camerino e hanno intrapreso una relazione nel 2002, fino al 2010. Le pagine di gossip hanno più volte sottolineato la differenza d’età tra la coppia di ben 35 anni, ma per la coppia il problema non c'è.