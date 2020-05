“Ragazzi di vita” regia di Popolizio a teatro, in onda sabato sera su Rai5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un palcoscenico nudo, pochi oggetti di scena, 19 ragazzi di vita pasoliniani, interpreti di esistenze genuine e spregiudicate. E' lo spettacolomesso in scena da Massimo Popolizio nel 2018, con l’adattamento drammaturgico di Emanuele Trevi. Tra gli interpreti dello spettacolo, in onda sabato 9 maggio alle 21.15 su Rai5, Lino Guanciale e un folto gruppo di giovani attori.Il romanzo, il primo edito del «poeta corsaro» Pier Paolo Pasolini, quando comparve nel 1955 diede scandalo con le sue storie di povertà e disperazione, in cui ragazzi nati orfani d’innocenza riversavano per le strade le loro vitalità emarginate. Il Lenzetta, il Riccetto, il Caciotta: ragazzi delle borgate di periferia che parlano in dialetto romanesco e trascorrono le loro giornate alla ricerca di qualche soldo e nuovi passatempi. I «ragazzi» di Pasolini sono personaggi emarginati dalla città normale, degna e patinata. Agguantano la vita a piene mani e la respirano a pieni polmoni, in un universo di fibrillazioni e vitalità anarchiche che è totalmente altro rispetto ai contesti borghesi, ai microcosmi protetti e istituzionali di lavoro o scuola. In questo allestimento, scrive Trevi: «Da una parte ci sono i ragazzi immersi in quello che fanno, e incapaci di vedere oltre alle immediate contingenze che li tengono impegnati. Dall’altro c’è questo straniero che li spia, e che a differenza di loro vede tutto, parla di Roma come se la sorvolasse come un uccello rapace o un drone. Ma non si accontenta di rimanere lassù. E' attratto dal basso, dove brulicano le storie. E in queste storie è sempre presente, perché è lui a farle iniziare, a colmarne le reticenze, a rimetterle in carreggiata quando i loro protagonisti sembrano dimenticarsi di quello che stavano facendo e dicendo». Lo spettacolo è stato registrato nel gennaio 2018 al Teatro Argentina di Roma con la regia televisiva di Marco Odetto.