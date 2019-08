Temptation Island 2019, Massimo Colantoni lasciato da Ilaria Teolis: «Ho scoperto che l'amore per lei è vero e sincero»

L’edizione di Temptation Island 2019 non è finita nel migliore dei modi per Massimo Colantoni che è entrato nel docu reality condotto da Canale Cinque da Filippo Bisciglia con la fidanzata Ilaria Teolis e ne è uscito single. Nel frattempo però si è accorto di amarla.

Nel villaggio si è avvicinato molto alla single Elena: “A Elena non manca nulla – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - almeno per quello che ho conosciuto, sia a livello fisico che caratteriale. Ma ho scoperto che l'amore per Ilaria è vero e sincero”.

Con lei ha interrotto la frequentazione quando si è accorto dei sentimenti che provava per la fidanzata: “Ho deciso di interrompere la conoscenza con lei e rimanere da solo nel villaggio, perché tutte le domande che mi facevo da giorni avevano trovato una risposta. E la mia risposta è stata che non aveva senso continuare la conoscenza con una ragazza che mi faceva stare bene, se non mi fossi prima confrontato con la mia fidanzata Ilaria. Avevo capito che per me Ilaria era fondamentale e l’amore per lei è vero e sincero. (…) Il mio cuore e la mia testa erano solo per una persona, Ilaria”.

Vedere la sua ex a fianco del single Javier l’ha fatto riflettere: “All'inizio mi ha fatto molto infuriare, non posso negarlo. Con il passare del tempo, però, anche quello che vedevo nei video mi faceva riflettere perché capivo giorno dopo giorno quali mancanze ci sono state da parte mia nei confronti di Ilaria. Alla fine, quindi, l'ho vista addirittura come una cosa che mi poteva aiutare a capire cosa sbagliavo io nella nostra relazione”.

