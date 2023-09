Massimiliano Varrese, chi è il primo concorrente Vip del Grande Fratello: «Mia figlia Mia fa il tifo per me»

Il primo Vip dentro la Casa del Grande Fratello 2023 si chiama Massimiliano Varrese. Ballerino prima, attore oggi. Nel 1998 viene scoperto da Raffaella Carrà che lo lancia come cantante-ballerino in Carràmba! Che fortuna. E da lì nasce tutto.

«I sogni a forza di sognarli, prima o poi si avverano. Nella mia carriera ho ballato con Ricky Martin, Beyoncé, poi è arrivato il successo anche come attore…».

Massimiliano è un papà separato. Papà di Mia: «La vita mi sta insegnando tanto grazie anche a lei. Prima di salutarla mi ha detto che sono la cosa più importante che ha. Mi sono sciolto».

Un'altra grande passione di Massimilaino è per le arti marziali. «Sono una persona molto combattiva. Voglio sempre vincere. E il Grande Fratello per me è l’ennesima sfida che voglio vincere».