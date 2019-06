Martina Nasoni, la dichiarazione a Daniele Dal Moro stupisce i fan: «Voglio un uomo al mio fianco»

La frequentazione tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, procede a gonfie vele. Dentro la casa più spiata d'Italia il ragazzo veneto aveva messo un freno al flirt, ma è chiaro ai followers che i suoi sentimenti ora sono diversi. Davanti a chi lo accusa di essersi avvicinato alla ragazza solo perché ha vinto il reality rivendica il suo diritto a cambiare idea. Ed è la stessa "ragazza con il cuore di latta" a difenderlo a spada tratta. In una diretta Martina si è praticamente dichiarata a Daniele.

Martina Nasoni: «Estinguerò il mutuo sulla casa con i 100.000 euro vinti al Gf»

Grande fratello, tra Daniele e Martina primo bacio in pubblico (ma haters scatenati)



Durante una diretta su Instagram e rispondendo alle domande dei fan, Martina ha cercato di spiegare cosa c'è tra lei e Daniele. Sui social entrambi documentano le giornate insieme e si divertono a punzecchiarsi; sono diventati praticamente inseparabili. «Daniele mi è sempre piaciuto, continua a piacermi. Anzi, adesso sono molto più vicina a lui perché ci stiamo vivendo in modo diverso. Daniele mi fa crescere, mi arricchisce, mi insegna, gli voglio bene. Io voglio un Uomo al mio fianco e Daniele è molto uomo».

E a chi chiede se lui sia una persona gelosa risponde: «​«Lui non lo dice, ma lo è». Intanto, la coppia sta vivendo la neonata popolarità condividendola con gli altri ex inquilini. Martina e Daniele hanno raggiunto a Saubadia Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Il parrucchiere, ex di Tina Cipollari, e la prof siciliana continuano la loro relazione nata sotto i riflettori nonostante le critiche e le perplessità della famiglia di lui.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA