Marta Flavi eliminata da Ballando con le Stelle, lo sfogo su Milly Carlucci: «Non mi ha mai ascoltata»

«Le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ascoltato». Così Marta Flavi si sfoga in un'intervista al settimanale Gente dopo l'eliminazione a Ballando con le Stelle riferendosi alla conduttrice Milly Carlucci. Marta Flavi, 71 anni, aveva conquistato il web con la sua apparizione in pista la prima serata insieme al ballerino Simone Arena. Ma nella puntata di sabato 16 ottobre la sua performance non ha convinto i giudici: «Non so c’è qualcosa che non andava. Era come se tu stessi ballando con il freno a mano tirato. Sembrava come se fosse lui a fare tutto e a trascinarti» è stato il commento di Fabio Canino.

Marta Flavi, la richiesta a Milly Carlucci

In un'intervista a Gente la conduttrice aveva rivelato di aver chiesto un ballerino della sua età: «A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ha ascoltato. Quando mi ha telefonato per propormi di partecipare, le ho confessato che non sapevo muovere un passo. Lei mi ha rassicurata ‘Sei l’ospite ideale!». Ma evidentemente poi le cose sono andate in un altro modo.

«Ho pianto durante le prove»

Marta Flavi ha spiegato di avere un problema di salute, una costola leggermente incrinata che le ha reso difficile l'esibizione. Inoltre alla fine della serata ha confessato di avere avuto difficoltà e di aver pianto durante le prove: «Io non pensavo che fosse così dura. Soprattutto è dura perché ti rendi conto che non riesci a fare delle cose. Non sono le ore in sala che mi pesano, ma i limiti. Nel mio piccolo sono sempre riuscita a fare di tutto, qui no. Sbatto sul fatto che non riesco. Eppure ci provo e continuo ad allenarmi»

E ancora, continua nel suo racconto «C’ho provato molto, lui poi insiste ed è molto duro. Un giorno sono stata proprio in crisi. Siccome dietro ai vetri qui ci sono le telecamere. A me veniva da piangere. Quindi mi sono tolta il microfono, sono scappata fuori e ho pianto. Simone è un ballerino bravissimo e gli è capitato un carciofo. Non posso condannarlo, l’ho capito, adesso però anche lui cerca di smussare il suo carattere forte».