Marlene Kuntz a Propaganda Live: noise rock, impegno sociale e un nome tra mito e slang

Marlene Kuntz ieri sera a Propaganda Live non solo per suonare le loro hit ma anche per ricordare il loro impegno sociale.

Sulla breccia dal 1989, la rock band è composta, nella sua formazione originale, da musicista della provincia di Cuneo. Rocker e cantautori in particolare della corrente alternativa "noise rock" sulla scia dei Sonic Youth.

Il nome è un omaggio, che all'epoca era "demenziale", alla cantante e attrice tedesca Marlene Dietrich e a una canzone dei Butthole Surfers intitolato Kuntz, che in inglese (slang) significa ragazze (in realtà il termine è più diretto).

La formazione attuale sul palco davanti a Diego Bianchi nella trasmissione de La7: Cristiano Godano, Riccardo Tesio, Luca “Lagash” Saporiti, Davide Arneodo, Sergio Carnevale.