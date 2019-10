Halloween, siparietto di Mario Giordano in tv: spacca le zucche in diretta tv con una mazza tricolore

Siparietto pseudo-sovranista quello di Mario Giordano a Fuori dal Coro, la striscia quotidiana di informazione e attualità in onda in prima serata su Rete4. Il conduttore ha spaccato le zucche in diretta tv con una mazza tricolore girdando: «Io Halloween non lo voglio festeggiare, non lo voglio festeggiare». Sono queste le parole Giordano, nella puntata di Fuori dal coro dal titolo «Abbasso Halloween, festeggiamo i Santi».

Leggi anche Giorgia Meloni interrotta in diretta dalla figlia a Fuori dal Coro: «Prendi la scimmia, amore»



Il video della scena ha presto fatto subito il giro del web. Nel suo monologo contro la festa della tradizione anglosassone ha citato tutti i grandi classici che da anni, puntuali come un orologio svizzero, si sentono ripetere il 31 ottobre.

Non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare la festa di Ognissanti, voglio festeggiare la giornata di tutti i defunti. Si spendono ogni anno trecento milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, tutto per importare una tradizione che non è la nostra… e dimentichiamo invece le nostre radici, la zuppa di ceci, il pan dei morti. Io Halloween non lo voglio festeggiare

, ha detto il conduttore di Rete 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA