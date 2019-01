Progetti in Rai per Maria de Filippi? Incontro segreto a viale Mazzini con la De Santis

Giallo a viale Mazzini. L'arrivo di Maria De Filippi, conduttrice di Canale 5, nella storica sede Rai non è passato inosservato. E subito è partito il giro di ipotesi e indiscrezioni sul futuro. Maria De Filippi avrebbe incontrato nel pomeriggio il direttore di Rai1, Teresa De Santis, ma al momento è davvero azzardato formulare qualsiasi ipotesi. Difficile infatti pensare ad un divorzio da Mediaset della conduttrice-pilastro di Canale 5, alla guida da anni di tutti i programmi del sabato della rete ammiraglia Mediaset. Per questo qualcuno azzarda che si possa trattare di una proposta per un evento non continuativo. Che ci sia in ballo la 70esima edizione del Festival di Sanremo, quella del 2020? Impossibile accertarlo al momento, visto che dalle dirette interessate non trapela nulla. © RIPRODUZIONE RISERVATA