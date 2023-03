Maria De Filippi, riparte Amici e C'è posta per te: «Torno a lavorare perché così mi hanno insegnato»

Maria De Filippi, tornando in studio per registrare la nuova puntata di Amici, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5. La conduttrice riprende così i suoi impegni a una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio. «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato», ha detto la celebre conduttrice.

Maurizio Costanzo e il patrimonio, la famiglia: «Valutazioni irreali e false. Maria De Filippi è addolorata»

I programmi

Sabato 4 marzo torna in onda in prima serata C'è posta per te, con la puntata - sospesa la settimana scorsa per il lutto - che ospita Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult 'Mare fuorì. Domenica 5 marzo torna poi Amici, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da lunedì 6 marzo tocca a Uomini e donne.

Sulla scomparsa del giornalista era intervenuto anche Pier Silvio Berlusconi, delegato Mediaset, all'uscita della Chiesa degli Artisti a Roma dove ha partecipato ai funerali di Costanzo seduto in prima fila accanto a Maria. «È stato un amico, un collaboratore ma anche come un padre. Lui è un pezzo di storia della televisione ma anche del nostro Paese. Ha cambiato veramente molte cose, e i suoi cambiamenti rimarranno sempre. Maurizio è un personaggio unico. Gli volevo bene con il cuore. A me come all'azienda, ha dato tantissimo. Chi può raccogliere la sua eredità? Nessuno».