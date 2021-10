Maria De Filippi, la sua dieta: il segreto della conduttrice per essere così in forma a (quasi) 60 anni

Venerdì 22 Ottobre 2021, 13:16

LOLNEWS.IT - Il prossimo 5 dicembre Maria De Filippi spegnerà 60 candeline, eppure dimostra molti meno anni grazie alla dieta che segue quotidianamente. Si tratta di un regime alimentare, o meglio uno stile di vita che la porta a mangiare sano e non appesantirsi donandole un fisico tonico e asciutto e una pelle luminosa e altrettanto soda: ecco il suo segreto di bellezza (Foto: Kikapress/RedCommunications - Music: "Summer" from Bensound.com)

