Maria De Filippi e il futuro di Belen e Stefano De Martino: «Può darsi che tornino insieme...»

Per Maria De Filippi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero tornare insieme. Maria De Filippi, che ha già fatto sapere di essere stata lei a comunicare a Emma Marrone durante “Amici” della nascita dell’amore fra Belen e Stefano, crede in un (ennesimo) riavvicinamento della coppia.

Stefano De Martino, Maria De Filippi svela il retroscena: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen»

Maria De Filippi conosce molto bene Stefano, prima studente e poi coach della scuola di “Amici” e si era accorta che qualcosa con Belen non andava già ai tempi del lockdown: “Ti racconto della sua situazione attuale - ha svelato in un’intervista a “Gente” - eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. Poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione”.

In futuro però potremmo vederli ancora insieme: “Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

