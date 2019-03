Amici, Marcus Bellamy (ex ballerino) condannato a 20 anni per l'omicidio del fidanzato

Marcus Bellamy, l'ex ballerino professionista che si è esibito ad Amici fino al 2009, sarebbe stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio del fidanzato. I fan più affezionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno di Marcus Bellamy, ballerino professionista, che si esibì con Daniel Ezlarow. Poi lavorò anche nel corpo di ballo di Alessandra Amoroso. Dai siti stranieri è arrivata la notizia della condanna. L'ex ballerino è stato condannato a 20 anni di carcere da un tribunale del Bronx, a New York, con l'accusa di aver assassinato il suo compagno, Bernardo Almonte.

Loredana Bertè torna ad Amici: sarà giudice nel serale

Il delitto risale al 2016. All'epoca Bellamy era tornato da molto tempo negli Usa e aveva una relazione stabile con la vittima. Nell'agosto di quell'anno, il ballerino fu arrestato con l'accusa di aver strangolato a morte il fidanzato. Bellamy avrebbe poi ammesso l'omicidio con un messaggio inquietante su Facebook.

Amici, l'ex ballerino Marcus Bellamy uccide il fidanzato

Bellamy ha dichiarato: «Perdonatemi. L’ho fatto perché vi amo. Vi amo tutti. Amavo anche lui. Mi ha detto che l’amore e l’odio sono la stessa emozione. Perdonatemi. Non so quello che faccio. L’ ho fatto per amore. Per Dio. In cielo». E poi rivolto ai genitori della vittima: «Voglio scusarmi con la famiglia. Bernardo era molto speciale e non meritava quello che gli è successo. Mi avete chiesto perché. Vostro figlio e io fumavamo insieme un sacco di crystal meth. Io pensavo che vostro figlio fosse il diavolo. Non volevo fare quello che ho fatto. Voglio chiarire questo. Ho adorato Bernardo. Mi ha portato fuori dalla mia depressione. Non volevo distruggere qualcuno».



Ultimo aggiornamento: 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA