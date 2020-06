Marco Liorni a Italia Sì, le lacrime in studio dell'ospite: «Adesso riprenditi»

Marco Liorni a Italia Sì su Rai1 trova sempre un motivo per far discutere. Tra gli ospiti dell'ultima puntata Silvia Coppola, sarta premiata recentemente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un lanciatore di coltelli. Singolare che l'elemento che ha legato le due apparizioni siano state le mascherine, ma la trasmissione di Liorni non sfugge evidentemente alle regole sul coronavirus.



Chi è Silvia Coppola. Silvia Coppola ha realizzato delle mascherine trasparenti per mostrare il sorriso. Mascherine molto utili anche per le persone non udenti perché permettono di leggere il labiale. Appena entrata in studio, però, Silvia scoppia in lacrime per l'emozione prendendo tutti alla sprovvista. Marco Liorni con professionalità prende tempo, raccontando l'invenzione di Silvia e invitandola a riprendersi.

Marco Liorni e il caso del lanciatore di coltelli. Sul podio di Italia Sì si è presentato un lanciatore di coltelli che ha presentato il suo lavoro, facendo un simpatico numero con Mauro Coruzzi. Ad attirare l'attenzione del pubblico, però, il fatto che in studio ci fosse il pubblico, non distanziato e senza mascherina. Marco Liorni ha comunque subito chiarito il giallo ricordando che il numero del lanciatore di coltelli era stato registrato prima del lockdown e non era mai andato in onda,

