Gf Vip, accuse choc di Gegia: «Marco Bellavia voleva fare cose a letto, per questo gli ho detto che non stava bene»

Nonostante l'epurazione di lunedì scorso e la lettera della puntata successiva, al Grande Fratello Vip il caso Marco Bellavia non accenna a spegnersi. Anzi, ogni giorno emergono nuovi dettagli, nuove storie, che aggiungono pepe alla storia. Oggi è toccato a Gegia, che in casa ha fatto delle dichiarazioni molto gravi su Marco Bellavia. In salone con Charlie Gnocchi, la comica ha esordito: «Con questo fatto di Marco tutti dicono "che merd* che è Gegia"». In realtà, secondo la ricostruzione dell'attrice, le cose sarebbero andate ben diversamente.

Marco Bellavia, accuse choc di Gegia: cosa ha detto

«Voleva fare cose nel letto! – ha dichiarato senza mezzi termini – Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto "Sei matto? Tu non stai bene". Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso». Ecco così spiegato, nella versione di Gegia, il motivo delle sue esternazioni contro Marco. Le parole della concorrente non sono sfuggite al pubblico, che all'unanimità si è alzato in difesa di Marco, dichiarando di non credere alle parole di Gegia. Questa dichiarazione diverrà senz'altro un caso e lunedì Alfonso Signorini potrebbe chiedere di rivedere i filmati delle vecchie puntate per chiarire il caso e fugare ogni dubbio.

(Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)