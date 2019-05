Alda D'Eusanio choc con Marco Baldini: «Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo»

Marco Baldini è uno degli ospiti dell'ottava puntata di Live non è la D'Urso. Baldini è il protagonista dell'uno contro tutti, in una delle sfere c'è Alda D'Eusanio con cui ha già avuto uno scontro via social. L'intervento della D'Eusanio è stato molto duro: «Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo».

Tra Alda D'Eusanio e Marco Baldini non scorre buon sangue, da diversi anni i due litigano via social con la D'Eusanio che ha detto: «Marco guardati intorno e vergognati, non sputare sulla fortuna che hai. Il Padreterno prima o poi si incazza!» e Madini che di tutta risposta l'ha chiamata Farisea.

Nell'ottava puntata di Live non è la D'Urso i due si sono travati faccia a faccia con Alda D'Eusanio che fa un commento choc: «Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo, ovviamente ti direi di non farlo, ma basta con il pietismo. Quando Baldini si presenta come persona redenta io non riesco a credergli».

