Domenica In, Mara Venier difende Ultimo: «È stato l'unico a scusarsi per non essere venuto»

Mara Venier spezza una lancia in favore di Ultimo. Nel corso di Domenica In, la conduttrice ha ringraziato il giovane cantautore per essere stato l’unico a scusarsi con lei, dopo aver disertato la puntata speciale della trasmissione dedicata al Festival di Sanremo. Mara Venier ha svelato: «Tra tutti gli artisti, anche miei amici, che non si sono presentati la scorsa domenica, l'unico a chiamarmi per chiedermi scusa è stato Ultimo. Gli mando un grande abbraccio».

La conduttrice non ha però voluto raccontare i dettagli della conversazione: «Si è trattato di una lunga telefonata durante la quale Ultimo mi ha voluto esprimere quelli che sono stati per lui i contrasti e le motivazioni delle sue arrabbiature a Sanremo. Non occorre che io vi dica cosa mi ha detto, ma già il fatto che mi abbia chiamata è stato un gesto molto carino rispetto a tanti altri più grandi di lui».



«Gli hanno dato del coatto – ha proseguito Mara Venier - gliene hanno dette di tutti i colori. Con me si è mostrato per una persona educata che mi ha chiamato per chiedermi scusa, e io lo devo sottolineare». La conduttrice ha infine lanciato una stoccata verso gli altri artisti che hanno disertato la puntata di domenica scorsa: «Chi non è venuto, non ha mancato di rispetto a me, perché Domenica In la settimana scorsa ha registrato ascolti stellari anche senza di loro in studio. Ha mancato di rispetto a loro, al pubblico. Tutti noi, cantanti compresi, lavoriamo solo per il pubblico e non ce lo dobbiamo dimenticare».

